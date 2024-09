È tempo di “Fiera di Settembre” a Empoli. Il piazzale annesso al parco di Serravalle ospiterà una delle manifestazioni del tempo libero più attese in città. Un appuntamento di richiamo e divertimento. Quest’anno si gioca in anticipo: l’apertura della manifestazione è prevista per venerdì 20 settembre 2024 e si chiuderà il 29 settembre 2024.

Il giorno della chiusura si giocherà in concomitanza la partita di calcio Empoli-Fiorentina, allo stadio ’Carlo Castellani Computer Gross Arena’. Nell’ordinanza 521 del giorno 16 settembre 2024 è stato disposto che gli operatori di commercio su aree pubbliche liberino l’area mercatale entro le 15.30, al fine di consentire la riapertura della via di Serravalle per San Martino a partire dalle 16 per agevolare l’afflusso e il deflusso dei tifosi.

Questo è il link all’evento: https://www.comune.empoli.fi.it/Vivere-il-comune/Eventi

Si ricordano anche gli orari di apertura e chiusura delle varie attività: per quelle appartenenti allo spettacolo viaggiante, dal 20 al 29 settembre, nei giorni feriali l’apertura è programmata dalle 15.30 alla mezzanotte; nei giorni prefestivi dalle 15.30 alle 00.30, nei giorni festivi la mattina dalle 10 alle 12, nei festivi pomeridiani dalle 15 alle 00.30 e ultimo pomeriggio dalle 15 alle 23.

Mentre per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali su aree pubbliche, dal 20 al 29 settembre, nei giorni feriali dalle 15 alle 24, nei prefestivi dalle 15 alle 00.30, nei festivi di mattina dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 00.30. L’ultimo pomeriggio l’attività di vendita non sarà effettuabile per lo sgombero dell’area mercatale entro le 15.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa