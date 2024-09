Terribile incidente a Lido di Camaiore: auto travolge sette persone, due decedute

Terribile incidente nel tardo pomeriggio di oggi a Lido di Camaiore, in via Italica poco distante dal lungomare. Due persone hanno perso la vita dopo essere state investite da un'auto: dalle prime informazioni, in totale sarebbero otto le persone travolte. Nell'incidente, l'auto si sarebbe scontrata anche con altri mezzi.

Dei sei feriti una persona, che ha riportato le conseguenze più gravi, è stata portata all'ospedale Cisanello di Pisa in elisoccorso. Altre cinque sono state trasportate tra gli ospedali Apuane e Versilia. Trasportata in ospedale anche la persona che si trovava alla guida dell'auto, una donna di 44 anni.

Al momento non sono note le generalità delle due persone decedute: da quanto emerso, si tratta di giovani, probabilmente turisti. In corso gli accertamenti sull'incidente.

Due ragazze le vittime. In corso gli accertamenti

A perdere la vita due ragazze, di 18 e 19 anni, tedesche. Sei i feriti, compresa la conducente dell'auto: a differenza di quanto precedentemente indicato, sono sette i pedoni travolti. Sulla dinamica la polizia stradale sta svolgendo gli accertamenti.

Da quanto emerso, per cause da chiarire l'automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto investendo le due vittime all'incrocio tra via Italica e via Roma, per poi proseguire investendo altre cinque persone, gravemente ferite. Due i semafori rossi, secondo quanto ricostruito, che non sono stati rispettati. Dopo aver urtato due auto, la corsa dell'auto è terminata e la conducente è scesa fino all'arrivo della polizia stradale, che l'ha condotta in ospedale per gli esami tossicologici.

Sul posto oltre a polizia e carabinieri, i mezzi di soccorso inviati dal 118 e i vigili del fuoco con due squadre da Pietrasanta e Viareggio che hanno effettuato la messa in sicurezza delle vetture e collaborato con il personale sanitario. Presente anche il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO