Malore durante l'agopuntura: 43enne grave a Livorno

Stava facendo una seduta di agopuntura per un trattamento cervicale quando si è sentita male. Una 43enne è in gravi condizioni in ospedale a Livorno, si sospetta possa aver avuto un infarto.

Era in uno studio medico dell'Ardenza e stava facendo l'agopuntura quando ha avuto un forte dolore e ha perso conoscenza. Il medico le ha fatto le manovre salva-vita e poi i sanitari l'hanno portata in codice rosso in ospedale.

Non si conoscono ancora le cause del malessere, potrebbe anche non aver niente a che fare con la seduta a cui era sottoposta. A riportare la notizie è Il Tirreno.