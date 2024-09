'Urban Hunted' avventura urbana nel centro di Castelfiorentino

Una sfida entusiasmante, che richiede una buona dose di astuzia e strategia, accompagnata da un rigoroso rispetto delle regole e dal supporto della tecnologia. In pratica, una rivisitazione in chiave moderna e più avvincente di un gioco che in passato era molto diffuso tra i giovani.

Questo il biglietto da visita di Urban Hunted, evento promosso dall’omonimo Team in collaborazione con l’associazione “Amici di Castello” e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, che si svolgerà sabato 21 settembre (ore 15.00) nelle vie del centro cittadino, rigorosamente all’aperto e in spazi aperti al pubblico.

Protagonisti del gioco saranno i “ladri” e i “guardiani”, organizzati in squadre di cinque giocatori, che dovranno sfidarsi lungo le strade di Castelfiorentino cercando di raggiungere obiettivi diversi: i ladri dovranno evitare di essere catturati dalle guardie e raggiungere il punto “X” insieme alla squadra prima degli altri; i “guardiani” dovranno invece catturare tutti i ladri prima che raggiungano il punto “X”, che sarà comunicato trenta minuti prima della “fase finale”.

Rigorosamente vietato ogni mezzo di trasporto, l’accesso a luoghi chiusi e qualsiasi comportamento che possa arrecare danni fisici all’avversario (pena la squalifica), i guardiani potranno “catturare” i ladri semplicemente scattando una foto in cui il volto del ladro sia “visibile e riconoscibile”, per poi inviarla su whatsapp agli organizzatori del gioco per eliminarlo e ottenere punti. Ovviamente il ladro non potrà mai coprirsi il volto durante la fuga, pena l’eliminazione. Sono tuttavia contemplate dal regolamento varie strategie e qualche mossa astuta per disorientare gli avversari.

“Questa iniziativa – sottolinea la Sindaca, Francesca Giannì – è una novità assoluta per Castelfiorentino, e interessa esclusivamente le vie del centro, per invitare i cittadini, i giovani in modo particolare, a viverlo, per apprezzare la qualità del nostro tessuto commerciale o magari conoscere più a fondo quanto è in grado di offrire il nostro patrimonio storico e artistico. E’ anche un’opportunità per fare amicizia, stimolare la vita di relazione e lo stare insieme, in modo reale e non virtuale”.

Il gioco avrà una durata massima di tre ore e inizierà alle ore 16.00. Ogni ladro e ogni guardiano sarà identificato da una maglietta che sarà consegnata per partecipare al gioco: togliersela è severamente vietato, pena la squalifica della squadra.

La squadra vincitrice si aggiudicherà un buono premio.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://msha.ke/urbanhunted

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa