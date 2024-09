A Empoli appuntamento con il Mercato su’ Giardini

In questo settembre dal sapore autunnale non poteva mancare un nuovo appuntamento con il Mercato su’ Giardini; che si svolgerà domenica 22 settembre dalle 8:00 alle 20:00 in piazza Matteotti, per gli empolesi “i giardini”.

“È sempre un piacere tornare in questa bella piazza della città. – dichiara Luca Taddeini, presidente Anva Confesercenti Firenze – Le temperature fresche di questo settembre ci fanno subito pensare al cambio armadio, i nostri operatori si faranno trovare pronti con tantissime novità per la stagione autunnale.”

Confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. Quaranta espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza.

Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

“Ormai il Mercato su’ Giardini è un appuntamento fisso. – dichiara Eros Condelli, presidente Confesercenti Empoli – Al rientro dalla pausa estiva, credo sia un’ottima occasione per un giro tra i banchi e per le vie del centro”.

Fonte: Ufficio stampa