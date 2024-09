Il comitato Empoli per la Pace al lavoro nelle scuole, sabato flash-mob alla tenda

Un’altra, importante iniziativa del comitato Empoli per la pace. Prende infatti il via un percorso con le scuole empolesi con capofila l’Isis Pontormo. Dopo aver sottoposto agli studenti un questionario sui conflitti che verrà diffuso ulteriormente e su cui i docenti lavoreranno anche in autonomia, si passa ora a due tappe per la formazione in programma all’auditorium dell’Isis Pontormo.

Lunedì 23 settembre dalle 15 alle 17 sarà presente l’operatrice umanitaria Ilaria Masieri, esperta di progettazione e realizzazione di interventi di aiuto umanitario e di sviluppo, coordinatrice del gruppo di lavoro di AOI per il Medio Oriente. Giovedì 26 settembre nello stesso orario sarà poi la volta di un incontro con Alice Pistolesi, giornalista e redattrice del volume “Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo” e del sito atlanteguerre.it. L’obiettivo è di continuare il lavoro nelle scuole sensibilizzando le giovani generazioni sul tema della pace. La formazione è aperta anche a docenti di altri Istituti, previa firma di presenza.

Intanto sabato 21, giorni in cui è in programma la marcia della pace ad Assisi, si terrà alle 18 un presidio e flash mob alla tenda della Pace in piazza della Vittoria.

Fonte: Comitato Empoli per la Pace