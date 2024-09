Firenze, raccolta fondi per l'ospedale Al-Awda a Gaza

'La via per la pace'. E' l'evento che avrà luogo il 21 settembre dalle 19 alle 23: una cena per raccogliere i fondi per l'ospedale Al-Awda a Gaza. L'iniziativa è promossa dalla casa del popolo XXV Aprile, l'obiettivo quello di raccogliere fondi per il sostegno umanitario alle popolazioni vittime del genocidio a Gaza.

Come dichiarato da Eros Cruccolini, presidente della casa del popolo XXV Aprile, all'evento parteciperà anche Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte. Cruccolini ha chiesto di dare seguito all'attuazione della delibera, approvata nella precedente legislatura, 'Firenze, Città operatrice di Pace'.

Le parole di Stefania Collesei

Stefania Collesei, presidente della commissione pari opportunità, pace, diritti umani, relazioni internazionali, immigrazione di Palazzo Vecchio spiega che:

"si parlerà di un bisogno. Di un bisogno che nasce dal basso: fermare l'escalation che viviamo continuamente in cui rullano continuamente tempi di guerra, in cui ci sono conflitti in corso in Europa e vicino all'Europa. Il microfono sarà aperto ai rappresentanti delle associazioni oppure ai singoli cittadini che potranno esprimere la propria idea e non rimanere passivi a quel che sta succedendo. Occorre tenere alta l'attenzione e fermare le guerre in corso e far partire i negoziati per la pacificazione tra i popoli"