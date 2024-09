Maltempo in Alto Mugello, problemi su alcune strada. Scuole chiuse a Marradi

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che durante la notte il territorio dell'Alto Mugello è stato interessato da lievi precipitazioni e per le prossime ore sono previste piogge di debole intensità fino alla possibile cessazione a fine mattinata.

Al momento ancora chiuse la Sp 20 e la Sp 29 nel comune di Marradi ed alcune strade Comunali. Percorribile con cautela e su una sola corsia la Sp 306 a Palazzuolo sul Senio.

Si registrano inoltre importanti criticità sulle Sp oltre confine Regionale. Viste le difficoltà sul territorio si invitano i cittadini a mettersi in viaggio da e per i comuni dell'Alto Mugello (Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio e Marradi) solo per necessità e prestando comunque attenzione alla guida.

A Marradi scuole chiuse

Durante il pomeriggio di mercoledì 18 settembre si sono registrati cumulati abbondanti sul territorio dell'Alto Mugello dove è stato segnalato, anche per giovedì, un codice arancio. L'elevata saturazione del suolo ha portato all'innesco di alcune frane sulla viabilità metropolitana e comunale. Attualmente sono chiuse la Sp 20 e la Sp 29 nel comune di Marradi ed alcune strade Comunali. Si registrano inoltre importanti criticità sulle Sp oltre confine Regionale.

Viste le criticità diffuse si invitano i cittadini a non mettersi in viaggio da e per i comuni dell'Alto Mugello (Firenzuola, Palazzuolo Sul Senio e Marradi) se non per assoluta e improrogabile necessità. Per la giornata di giovedì 19 il comune di Marradi ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre le scuole di Firenzuola e Palazzuolo sul Senio saranno regolarmente aperte.