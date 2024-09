Martinfiera e Fiera degli Uccelli: weekend di eventi a Montopoli

Fine settimana all'insegna delle feste tradizionali a Montopoli. Comincia questa sera, giovedì 19 settembre, Martinfiera, giunta quest'anno alla 30 esima edizione. Si comincia alle 21.15 con lo spettacolo degli artisti martigiani in piazza martiri dell'Intifada, che avrà come palcoscenico la scalinata d'ingresso della scuola appena riaperta. Domani, venerdì 20 settembre alle 20 ci sarà la cena con delitto nei locali di Martinfiera. La festa entra nel vivo sabato e domenica con le tradizionali bancarelle nelle vie del borgo, gli spettacoli degli artisti di strada e i laboratori per bambini. «Per questa edizione – spiega Giovanni Signorini presidente dell'associazione Martinfiera – abbiamo voluto riprendere la tradizione artigianale di Marti con il primo palio dei Cerchiai. Sabato pomeriggio si terranno le qualificazioni e domenica le finali. Tradizionale anche il motoraduno della domenica mattina. Perché venire alla festa? Marti è un paese bellissimo!»

Tutto pronto anche per l'edizione numero 609 della fiera degli uccelli in programma a Montopoli domenica 22 settembre. Si comincia all'alba con la gara di canto, alla premiazione dei partecipanti sarà presente l'assessora regionale Alessandra Nardini. Il programma prevede anche la sfilata canina, il villaggio dei vigili del fuoco Pompieropoli, stand gastronomici, dimostrazioni di esercitazioni di protezione civile con la Vab, tiro con l'arco e di ricerca del tartufo. Saranno allestiti gonfiabili per i bambini e saranno visitabili le opere del pittore Luigi Marzini.

«La fiera di Montopoli è la più vecchia in assoluto in Toscana e la seconda più antica d'Italia – aggiunge Franco Giglioli presidente dell'associazione Fiera degli Uccelli –. Un programma che ogni anno si rinnova mantenendo vive le tante collaborazioni con le realtà del territorio, un modo per conoscere Montopoli sotto un'altra veste quella delle tradizioni che si tramandano da oltre 600 anni».

«Queste due manifestazioni – commenta l'assessora all'associazionismo Kendra Fiumanò – sono l'esempio del contributo che le associazioni possono dare alla socialità del territorio. In queste prime settimane da assessora ho avuto l'occasione di conoscere da vicino le persone che stanno dietro le quinte delle due feste. Sono rimasta colpita dalla passione e dall'entusiasmo che ci mettono. Ringrazio tutti i volontari e le volontarie che in questi mesi stanno lavorando con tantissimo impegno alla buona riuscita delle iniziative. Consiglio a tutti di partecipare ad entrambe le feste per sostenere due importanti identità dei nostri luoghi».

«Martinfiera e la Fiera degli uccelli – conclude la sindaca Linda Vanni – sono due appuntamenti fissi che caratterizzano il settembre montopolese. Eventi storici che da sempre omaggiano la memoria e le radici di Marti e Montopoli. Siamo felici di confermare l'accoglienza alle delegazione di Valbonne che quest'anno vedrà anche la firma di una dichiarazione di intenti per rinnovare il patto di gemellaggio tra le nostre comunità. Sarà presente il sindaco della cittadina francese Joseph Cesaro, la consigliera Kathryn Paul con delega ai gemellaggi e il comandante dei vigili del fuoco. Un'occasione per ripercorrere la storia che unisce le due cittadine e tracciare la strada per progetti e collaborazioni future».