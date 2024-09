Montelupo investe 70mila euro per aumentare le telecamere

Montelupo Fiorentino ha deciso di investire settantamila euro per implementare il sistema di telecamere di videosorveglianza. La scelta è avvenuta dopo che negli ultimi mesi si sono verificati atti vandalici e danneggiamenti su edifici pubblici.

Saranno toccate diverse aree di Montelupo come il complesso Baccio da Montelupo, la zona del centro cottura attigua al centro commerciale, il palazzo comunale, ma anche il Museo Archelogico e l’area de Le Pratella. L'obiettivo, dicono dal Comune, è di "lavorare per garantire una maggiore sicurezza e disincentivare azioni come quelle verificatesi in passato, spesso a opera di giovanissimi".

Queste le parole di Simone Peruzzi, assessore con delega alla polizia municipale: "Attualmente sono presenti sul territorio di Montelupo 72 telecamere, negli scorsi mesi è stato necessario intervenire su alcune per ripristinarne il funzionamento, ma la loro utilità è comprovata per il controllo del territorio e soprattutto per l’individuazione dei responsabili di atti vandalici. Sono state utili anche in relazione ai fatti più recenti saliti all’onore delle cronache. L’intervento che come Giunta abbiamo approvato vuole andare a potenziare ulteriormente il sistema in alcune zone individuate come critiche".