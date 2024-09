Premio prestigioso per la fucecchiese Manuela Maccanti, sarà pubblicata sul Giallo Mondadori

Viene da Fucecchio una scrittrice da tenere d'occhio. Si chiama Manuela Maccanti, ha 47 anni e ha vinto nel weekend il prestigioso Premio Giaveno Gialla. Un suo racconto sarà pubblicato sul Giallo Mondadori.

A premiarla è stato Franco Forte, direttore del Giallo Mondadori, assieme agli organizzatori del Premio. Maccanti ha vinto grazie al suo racconto 'Intrighi e vecchi merletti".

"Essere pubblicati sulla Mondadori è sempre un traguardo agognato da noi scrittori" commenta Maccanti. Il suo racconto uscirà all'inizio del 2025.

Maccanti non è nuova a trame gialle. Ha diverse pubblicazioni in antologie e ha scritto due romanzi: uno di narrativa, 'Lo stoppino e la candela' edito da Capponi Editore, e l'altro è uscito per SetteChiavi Editore, è un thriller psicologico pubblicato da poco che si chiama 'Cella numero 23'.

Ma non si smette mai di scrivere, tanto che, nonostante i riconoscimenti, Manuela Maccanti è già al lavoro per il terzo romanzo.