Scomparsa da Castiglione della Pescaia, ricerche in corso

Dalle 10.30 di mercoledì 18 settembre si cerca Marisa Botto. La donna è scomparsa da Castiglione della Pescaia, l'ultimo avvistamento è avvenuto in via della Libertà. Quando è sparita, indossava un abito lungo fino alla caviglia con fiorellini colorati e una cintura nera.

Botto è uscita per una passeggiata e per le consuete commissioni, poi è svanita nel nulla. La prefettura di Grosseto ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse.

Chi è in possesso di informazioni sulla donna, può contattare il 112.