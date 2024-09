Il sindaco Pierucci chiama Duisburg per fare le condoglianze da parte della città

Il Sindaco Marcello Pierucci ha contattato tramite videoconferenza il Sindaco di Duisburg Sören Link, per rivolgere a lui e a tutta la Città le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa di Jasmine Bousnina e Elis Donmez (le due giovani tedesche, tragicamente investite e uccise a Lido di Camaiore ndr.) sue concittadine.

Il primo cittadino ha ribadito la vicinanza in questo triste momento, garantendo massima disponibilità e collaborazione qualora le famiglie delle due giovani volessero o dovessero venire in Italia. Il Borgomastro Link ha fatto sapere che la comitiva della Gesamtschule Duisburg Mitte è rientrata in Città e che il Comune si è da subito mosso per assicurare massimo sostegno a studenti e insegnanti.

Fonte: Ufficio stampa