Nuovi corsi di Haccp all'Asev di Empoli

L'ASEV di Empoli presenta i nuovi corsi di HACCP, aggiornati secondo la recente normativa della Regione Toscana, con l'obiettivo di facilitare l'adeguamento per professionisti e operatori del settore alimentare.

La Regione Toscana ha approvato nuove “Linee di indirizzo inerenti alla formazione degli alimentaristi”, imponendo un adeguamento obbligatorio delle competenze entro tre anni. L'ASEV offre una gamma completa di corsi studiati per garantire un percorso formativo rapido, efficace e conforme alle nuove disposizioni legislative.

I corsi HACCP offerti da ASEV sono pensati per garantire una formazione completa e aggiornata, rispettando le ultime modifiche legislative introdotte dalla normativa regionale toscana. Ogni corso è stato allineato ai nuovi requisiti, assicurando che i partecipanti siano pienamente conformi alle direttive più recenti. Inoltre, ASEV ha ridotto i costi senza compromettere la qualità della formazione, offrendo un'opportunità conveniente per chi deve adeguarsi. Con programmi formativi più brevi, l'aggiornamento è ora più rapido ed economico, permettendo ai corsisti di completare il percorso in breve tempo.

Corsi per i nuovi profili: Formazione per Addetti Livello 1 (ad esempio, addetti a vendita, somministrazione, deposito senza manipolazione diretta), Addetti Livello 2 (ad esempio, cuochi, pasticceri, macellai e addetti alla manipolazione diretta di alimenti) e Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti (tutti i titolari/responsabili/preposti).

Il programma prevede corsi suddivisi in base al livello di responsabilità. Il Modulo A (2 ore) è destinato ad addetti di livello 1 e 2 e ai responsabili del Piano di autocontrollo. Il Modulo B (4 ore) è riservato agli addetti alimentaristi di livello 2, mentre il Modulo C (8 ore) è pensato per responsabili e preposti, tutti con scadenza iscrizioni il 24/09/2024.

Sono inoltre disponibili corsi di aggiornamento, con il modulo Addetto (3 ore, iscrizioni fino al 27/09/2024) e il modulo per Titolari/Preposti (3 ore, iscrizioni fino al 30/09/2024).

Tutti coloro che hanno frequentato un corso haccp fino all’entrata in vigore della nuova normativa dovranno obbligatoriamente adeguarsi entro 3 anni.

I corsi si terranno a Empoli, e rappresentano un’opportunità per aggiornare le competenze di chi desidera mettersi subito in regola con le nuove normative regionali.

Sul sito www.asev.it è possibile trovare tutte le informazioni dettagliate sui corsi, oppure recandosi direttamente presso la segreteria di via delle fiascaie 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario 9:00 – 13.00 e 14.00 - 18:00 (venerdì 9:00 – 16:00) o telefonando allo 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sull’attività formativa è possibile contattare Valentina Sieni scrivendo a v.sieni@asev.it

Fonte: Asev - Ufficio stampa