"Don Milani Domani", allievi e testimoni a Montespertoli per il libro di Giovanna M. Carli

Giovedì 19 settembre 2024, alle ore 18:00, la Biblioteca Comunale Ernesto Balducci di Montespertoli ha ospitato la presentazione del libro "Don Milani Domani. Tutto è possibile", scritto da Giovanna M. Carli e pubblicato da Masso delle Fate. Ha aperto la presentazione, di fronte a un pubblico numeroso e interessato, l'Assessora alla Cultura Alessandra De Toffoli che ha introdotto il lavoro dell'autrice.

"Ringrazio - ha dichiarato Carli - l'Amministrazione comunale, il sindaco Alessio Mugnaini, l'Assessora De Toffoli, la funzionaria alla cultura Daniela Brenci. Questo libro parte da Montespertoli e trae ispirazione dalle numerose conversazioni avvenute con il cavaliere Vieri Lascialfari sulla figura amatissima di un prete che ha saputo essere per i suoi allievi, non solo il maestro ma anche l'amico, il padre, il medico, il fratello, prendendosi cura di loro, poveri, in tutti i modi possibili grazie anche alle sue risorse economiche ma soprattutto al suo grande cuore. Porto la testimonianza di una persona scomoda - ha proseguito la storica - con il docufilm omonimo che ho realizzato con musiche originali di Giovanni Tancredi Tafani, insieme con gli allievi: Enzo Brunetti, Piero Cantini e Fiorella Tagliaferri e con i volontari della Fondazione don Lorenzo Milani, Ivana e Palmiro Sassetti e ogni volta il pubblico si commuove perché le parole sono vere e sincere e i racconti hanno il sapore dell'autenticità e non dell'interpretazione".

(foto di Stefano Vignozzi)

Il professor Gabriele Boccaccini, con collegamento da remoto dall'Università del Michigan ha poi posto l'accento sullo sfondo in cui, a Montespertoli, si è consumata la vicenda milaniana, un periodo di guerra e di deportazioni, dove la famiglia del Priore di Barbiana, la madre, Alice Weiss era ebrea, hanno rischiato la vita. Il Cavaliere Giulio Cesare Bucci, Governatore della Misericordia montespertolese, ha raccontato di aver conosciuto don Milani e di averne apprezzato la carità cristiana. Le testimonianze del volontario della Fondazione don Lorenzo Milani, Palmiro Sassetti, hanno emozionato: "Luciano per andare a scuola rischiò la vita..."., mentre Enzo Brunetti, Piero Cantini e Fiorella Tagliaferri, allievi di don Lorenzo Milani, hanno commosso ed emozionato raccontando la bontà, l'allegria e la ribellione di un uomo che si è fatto ultimo tra gli ultimi, per aiutarli e a cui loro devono tutto quello che oggi sono e che hanno imparato ad essere.

Il progetto di Giovanna M. Carli, "Don Milani Domani" continua a regalare emozioni e a incontrare il pubblico toscano. Prossima tappa in Umbria, a Città di Castello, nel mese di novembre con la presentazione sia del docufilm che del libro.

Fonte: Ufficio stampa