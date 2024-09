Inizia una nuova stagione di Dodgeball con gli Empoli Swarm

Al termine di una buona annata piena di emozioni e adrenalina, chiusa dal Trophy, un torneo svoltosi nel territorio pisano, gli atleti del Empoli Swarm si confrontati con un’esperienza spettacolare, che li ha visti partecipi del mondiale di Dodgeball, svoltosi in Austria.

La scorsa stagione ha anche segnato la nascita di una nuova competizione Europea rivolta ai ragazzi: la “Junior European Championship” tenutasi a Castenaso, una competizione che ha visto la partecipazione di molti giovani atleti della Empoli Swarm.

L’Empoli Swarm riparte questo mese con gli allenamenti con l’obiettivo di realizzare un'altra ottima stagione con tutte le categorie. Da quest’anno però oltre all’UNDER 12 MISTO MASCHILE E FEMMINILE, all’UNDER 14 & UNDER 16 MASCHILE e la categoria OPEN, dai 16 anni, nasce la nuova categoria UNDER 14 & UNDER 16 FEMMINILE. Oltre la nuova categoria under femminile, l’Empoli Swarm inaugura una nuovissima categoria la MASTER, che parte dai 35 anni.

Antonio Lanzo