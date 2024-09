Frana in via di Faltognano a Vinci, quasi due mesi di chiusura per i lavori di ripristino

Dalle 8.00 di lunedì 23 settembre e fino alle 19.00 di venerdì 20 dicembre 2024 Via di Faltognano rimarrà completamente chiusa al traffico veicolare, per permettere i lavori di ripristino del tratto che è stato interessato dalla frana dovuta all'alluvione degli scorsi 2 e 3 novembre 2023.

Il tratto interessato è quello compreso fra l'incrocio di Via Faltognano con le vie Santa Lucia e S. Amato e la traversa di Via Faltognano che porta ai civici 6-78; lo stesso tratto non dà accesso diretto ad alcuna abitazione.

L'intervento, che rientra nei "lavori di somma urgenza per il ripristino della sicurezza a seguito degli eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023", impegnerà un importo complessivo di 605.120 euro e sarà effettuato dalla Tecna srl, ditta aretina specializzata.

Il servizio di trasporto scolastico per le famiglie residenti su Via di Faltognano verrà regolarmente svolto.

Il provvedimento è reso valido tramite l'ordinanza n. 126 del 20 settembre 2024.

Fonte: Comune di Vinci