Telecamere, MnC: "Tre sono rimaste spente per più di un mese"

Apprendiamo con piacere che a Montelupo verranno investiti ulteriori 70.000 euro per l'implementazione del sistema di videosorveglianza. In punti strategici. spesso oggetto di vandalismo. Pensiamo infatti che la videosorveglianza sia un buon deterrente verso certi atti di inciviltà diffusa e verso tutti quei reati dove è possibile individuare i colpevoli con questo tipo di controllo del territorio.



"Ma, nel mentre veniva annunciato questo nuovo investimento - spiega la capogruppo di Monteluponelcuore Maddalena Pilastri - ci siamo sentiti in dovere di depositare un'interrogazione, in discussione nel prossimo consiglio comunale, proprio in materia di telecamere. Perché, da una nostra richiesta sullo stato dell'arte delle telecamere attualmente operative sul territorio montelupino, 72 in tutto, ci è stato riferito che tre di esse, fra l'altro posizionate in un luogo particolarmente sensibile, non hanno funzionato e sono state spente praticamente per ben 45 giorni nel periodo estivo appena passato.



Bene quindi la videosorveglianza capillare su tutto il territorio comunale ma gli strumenti hanno bisogno certo di una continua ed efficace manutenzione: " Per questo - spiegano i consiglieri Maddalena Pilastri, Federico Pavese e Giuseppe Madia - chiediamo all'amministrazione comunale se si ritiene un tempo di 45 giorni, un tempo congruo per il ripristino dei dispositivi, quali siano gli interventi di efficientamento e manutenzione di tutto l'impianto di videosorveglianza comunale, quali siano i costi di manutenzione, se la manutenzione è interna o è affidata a ditte esterne e se quindi sono previste delle penali in caso di ritardo nel ripristino del sistema nel suo stato efficiente.



Monteluponelcuore - Ufficio stampa