Al via la Festa della Salute iCARE a Viareggio

Entra nel vivo a Viareggio la "Festa della Salute", un evento promosso con il contributo del Comune di Viareggio e organizzato in collaborazione con Motore Sanità che mette al centro il benessere e la prevenzione, promuovendo un approccio partecipativo e inclusivo alla cura della persona.

Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, ieri pomeriggio ha aperto i lavori sottolineando l’importanza dell’iniziativa: “Un evento importante che nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere in tutte le sue forme, un tema di fondamentale rilevanza per la Versilia e per tutta la Toscana”. Del Ghingaro ha inoltre evidenziato come l’evento voglia essere una "festa" e non un semplice "festival", richiamando così un senso di condivisione attiva tra tutti i partecipanti, dai cittadini ai professionisti del settore. Con un obiettivo fondamentale: “Dare risposte concrete ai cittadini”.

Giulia Gioda, presidente di Motore Sanità, ha posto al centro del suo intervento il tema della centralità del paziente nel sistema sanitario: “Il paziente è il soggetto di cura nella relazione medico-paziente ed è necessario tener conto di tutti i suoi bisogni durante tutto il percorso, dalla diagnosi alla cura”. Gioda ha inoltre sottolineato l'importanza delle associazioni dei pazienti come attori fondamentali nella co-progettazione dei servizi sanitari, annunciando che domani verrà presentata la Carta dei Diritti delle Persone con Patologia.

Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione, ha posto l’accento sugli enormi passi fatti avanti con il fascicolo sanitario elettronico e sottolineato il cambio di passo rispetto a temi come la Sanità digitale e la connettività. “La salute – ha detto il sottosegretario – non è di destra o di sinistra, ma è di tutti. E voglio ringraziare le associazioni dei pazienti, i volontari, gli operatori del Terzo Settore”, che sono da considerare a tutti gli effetti tra gli stakeholder “con cui progettare la Sanità del futuro”.

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha ricordato come sia la Costituzione, all’articolo 32, a dire che “la Repubblica riconosce la salute come diritto fondamentale innanzitutto del cittadino, e dunque il cittadino è al centro di quella che deve essere l’attenzione del sistema sanitario pubblico universalistico che garantisce al ricco e al povero le stesse condizioni di accessibilità e di cura. Oggi, è fondamentale porre al centro il cittadino. E in Toscana lo facciamo da sempre”.

IL PROGRAMMA DI OGGI E DOMANI

Il sottosegretario Alessio Butti, oggi, aprirà la seconda giornata, alle 9.30, analizzando “l’apporto vincente della tecnologia nella trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale”. Alle 11, si parla di “sport come benessere mentale e psico-fisico” con l’intervento del ministro Andrea Abodi, seguito, alle 11.30, da quello del Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci. Alle 15, parola alle associazioni dei pazienti, con un confronto tra punti di forza e criticità, mentre alle 17 il focus si sposta su “iCARE, prendersi cura dei cittadini ogni giorno”. Domani, alle 10, si parte con “Il Paziente al Centro: tra Innovazione Digitale e Ospedale Virtuale”. E i pazienti tornano protagonisti alle 10.30 con la presentazione della “carta dei diritti delle persone con patologia”.

Gli screening gratuiti e la Coppa Italia della Nazionale Medici

All’esterno del Principino, sul lungomare, fino a domenica, saranno allestiti oltre 40 stand che ospiteranno 55 associazioni, con rappresentanti a livello territoriale, regionale e nazionale. Queste realtà metteranno a disposizione una ricca "Offerta Salute" ai cittadini, attraverso screening gratuiti, consulenze specialistiche e momenti di prevenzione.

Proseguono, intanto, le sfide tra le 11 squadre che partecipano alla Coppa Italia di calcio della Nazionale Medici, che si svolgono al "Luciano Martini" e presso il complesso sportivo "Marco Polo", che sarà teatro della finale per il primo e secondo posto, che si giocherà domani alle ore 10.

La Festa della Salute iCARE è organizzata in media partnership con QN Quotidiano Nazionale, La Nazione, Askanews, One Health, Mondosanità, Eurocomunicazione.

Fonte: Ufficio Stampa