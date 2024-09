Sequestrati 10 chili di droga, in manette due giovani tra Siena e Arezzo

Due giovani italiani di 24 e 25 anni, residenti nella Valdichiana senese, sono stati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto tra giovanissimi, anche minorenni, nella città di Chiusi e nei comuni limitrofi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme, diretti dal vice questore Enza De Fusco, hanno avviato serrate indagini, scaturite da un controllo mirato effettuato verso la fine dello scorso anno,

Il 19 settembre scorso, all’esito dell’attività coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, hanno eseguito una perquisizione delegata dal pubblico ministero. La perquisizione, iniziata al mattino presto, è stata effettuata dai poliziotti del Commissariato con le unità cinofile della Polizia di Stato, giunte appositamente da Firenze, in un vastissimo ambiente di campagna nel comune di Cetona, luogo dove gli investigatori ritenevano che venisse occultata la droga per lo spaccio.

L’attività ha consentito, infatti, di rinvenire in un casale 20 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 2 chili. Da qui l’arresto del 25enne di Cetona nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, però, non si sono fermati e nel pomeriggio hanno proseguito le attività, nell’ambito della stessa indagine, nella vicina città di Arezzo. Con il supporto dei colleghi della Squadra Mobile della Questura aretina, hanno individuato un giovane 24enne di Montepulciano, già a loro conosciuto e sospettato di essere dedito allo spaccio di stupefacenti. Il giovane, trovandosi davanti alla porta di casa gli agenti del Commissariato di Chiusi e della Squadra mobile di Arezzo, ha ammesso di essere in possesso di sostanze stupefacenti.

All’interno dell’appartamento, sono stati trovati 67 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 7 chili, 30 dei quali nascosti nei mobili della cucina e altri 28 all’interno del frigorifero. Sempre all’interno del frigorifero, in una busta sotto vuoto, chiusa ermeticamente, hanno rinvenuto un estratto di marijuana di circa 70 grammi e nel freezer altre 6 buste di marijuana di circa 900 grammi e altri 5 panetti di hashish. In uno dei cassetti della cucina, altri 3 barattoli contenenti marijuana. Nella camera da letto invece, sopra il mobile accanto al letto erano appoggiate 5 mazzette di banconote di vario taglio, per un totale di 5000 euro.

Proseguendo la perquisizione, in una stanza chiusa a chiave hanno trovato una grossa tenda dietro alla quale vi era una vera e propria serra con 4 “letti” per le colture, con terriccio e steli di piante di marijuana con sopra 8 lampade a led di tipo professionale, un aspiratore, dei tubi per l’irrigazione e un diffusore di anidride carbonica. In totale è stato rinvenuto quasi 1 kg di marijuana.

Anche il 24enne è stato, pertanto, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto il materiale rinvenuto nell’ambito delle due perquisizioni è stato sequestrato.

L’operazione portata avanti dai poliziotti del Commissariato di Chiusi ha consentito di sottrarre al mercato dello spaccio quasi 10 chili di sostanze stupefacenti per oltre 30mila dosi ed un valore di più di 200mila euro, oltre a circa 7000 euro in contanti, rendendo più difficile l’attività di adescamento di giovanissimi nel consumo della droga.