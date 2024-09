Sr 429 a Petrazzi, Lega Castelfiorentino: "Situazione imbarazzante"

"La situazione che si sta delineando sulla Strada regionale 429, in località Petrazzi, con il sequestro in corso sta diventando piuttosto imbarazzante se non anche poco chiara".

Così Susi Giglioli e Angelo Fiore, consiglieri della Lega Castelfiorentino.

"Anche volendo sottacere le responsabilità politiche che dopo più di cinquant’anni non hanno permesso il completamento della “nuova” 429, siamo quasi giunti al termine dei trenta giorni previsti per il sequestro della strada senza che interventi o rilevamenti di nessun tipo si siano concretizzai. Stiamo andando quindi verso una proroga che a questo punto il rischio potrebbe essere che divenga strutturale".

"Dopo un sopralluogo, rileviamo che le condizioni del ponte coinvolto nel sequestro sarebbero come minimo da verificare, inoltre un altro automezzo di grosse dimensioni giace indisturbato e scomposto ormai da oltre una settimana, ai margini della rotonda senza se ne sappia le motivazioni o che si sia provveduto a rimuoverlo".

"A parte ciò, sembra che l’unica cosa che questa amministrazione abbia saputo fare in merito a questa penalizzante situazione, che coinvolge le numerose imprese della zona e gli automobilisti, sia promuovere i movieri con costi e tempi di impiego imprecisati oltre naturalmente a scambiarsi mail di cortesia con i compagni della Città Metropolitana".

"Ma c’è di più, considerato che ad oggi dopo quasi un mese, non è stato possibile individuare tempi certi di una eventuale perizia o accertamenti e che il dissequestro sembra non sia imminente, l’azione che inviterei l’amministrazione a perseguire è quella di un ricorso al TAR, entro 60 giorni come previsto per legge, avverso all’atto dirigenziale 2161 del 29 agosto 2024".

"Questo con l’obiettivo chiaro di prendere una posizione ufficiale contro questa prolungata e incomprensibile chiusura ma anche per capire se al di là di tutto ci sono altre motivazioni, oltre agli accertamenti relativi all’incidente verificatosi nel 2022, che questo provvedimento dopo trenta giorni non può più sostenere".