Trovato cadavere in un bosco vicino a Carrara

Un cadavere è stato trovato in un bosco a pochi chilometri da Carrara. Un giovane del luogo stava cercando funghi nella zona di Noceto quando, nel primo pomeriggio di sabato 21 settembre, ha fatto la scoperta.

In base a quanto appreso, sarebbe di proprietà privata il terreno in cui è stato trovato il corpo. Non si conosce l'identità della persona deceduta. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, sembra che fosse lì da diversi giorni. Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti, la polizia indaga.