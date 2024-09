Allerta meteo per temporali: codice giallo anche tra Empolese e Cuoio

La Sala operativa della Protezione civile regionale informa che una perturbazione interesserà la Toscana nella giornata di domani, lunedì 23 settembre con criticità gialla per rischio idrogeologico (reticolo idraulico minore) e criticità gialla per temporali forti. In entrambi i casi la criticità interesserà inizialmente la costa e l’arcipelago ed a seguire le zone interne.

Già nella serata di oggi, domenica 22, si potranno verificare locali piogge sulle zone settentrionali con cumulati poco significativi. Ma è per domani che sono previsti rovesci e temporali sparsi sull'arcipelago in estensione alle zone costiere nel corso della mattinata e alle aree interne nel pomeriggio. È prevista la possibilità di forti temporali. I fenomeni saranno più probabili inizialmente sull'arcipelago, poi sul litorale e nel pomeriggio anche sulle zone interne della Toscana.