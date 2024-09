Maltempo, allerta meteo gialla: allagamenti e problemi nella provincia di Livorno

Continua il maltempo in Toscana, l'allerta meteo gialla ha causato disagi e problemi con temporali a fortissima intensità che si sono abbattuti su San Vincenzo. Precisamente sono caduti circa 100 mm di pioggia in un'ora, queste precipitazioni a fortissima intensità hanno provocato allagamenti. I sottopassi, ad esempio, sono andati sott'acqua diventando praticamente impercorribili.

Il maltempo ha colpito anche l’Isola d’Elba con allagamenti a Portofferaio che hanno interessato Via Carducci. La protezione civile è intervenuta sui tombini per far defluire la molta acqua piovana caduta durante tutta la mattinata.