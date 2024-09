Ubriaco con un bastone di legno crea scompiglio e danneggia un'auto: denunciato

I carabinieri di Pisa hanno segnalato un uomo di 47 anni all'Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Il 22 settembre, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato l'uomo, residente in Versilia, in evidente stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol. L'uomo brandiva un bastone di legno, creando allarme tra i passanti. Portato in caserma per controlli, dopo essere stato rilasciato, ha danneggiato un'auto parcheggiata appartenente a un Carabiniere. Riportato in caserma, ha cercato di opporsi agli accertamenti. Il bastone è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Le responsabilità saranno vagliate dalle Autorità competenti, nel rispetto della presunzione d'innocenza.