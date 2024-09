L’Use Rosa Scotti chiude al quarto posto il torneo Siram-Veola

Si è chiuso al quarto posto il torneo Siram-Veola che l’Use Rosa Scotti ha disputato nel fine settimana sul campo de La Spezia contro squadre di pari-categoria. Nella semifinale la squadra di Alessio Cioni ha perso contro Ragusa della grande ex Narviciute mentre, nella finale di consolazione, è arrivato il k.o. con le padrone di casa.

Ma, al di là del risultato, contano soprattutto le valutazioni del tecnico visto che siamo ormai vicini all’esordio in campionato previsto a Benevento nel primo weekend di ottobre. “Un torneo del genere ci consente di capire dove dobbiamo lavorare – spiega il tecnico – il livello era buono e per questo è stato un test molto utile. Abbiamo avuto alti e bassi durante le partite e quindi dobbiamo allungare l’intensità e soprattutto risolvere tanti problemi legati alla conoscenza ed alle richieste che faccio alle ragazze. Siamo comunque soddisfatti a parte alcuni piccoli acciacchi e qualcuna non ancora al massimo, ma anche questo è normale. Ora ci prepariamo ad affrontare sabato l’ultima amichevole alla Lazzeri contro Umbertide e poi saremo pronte per l’esordio in campionato”.

I tabellini:

Semifinale

Passalacqua Ragusa- Use Rosa Scotti 68-63

Leghissa, Colognesi, Ruffini 8, Ianezic 7, Castellani 13, Ndiaye 9, Casini 6, Antonini 6, Vente 8, Prats Peinad 6. All. Cioni

Finale 3° e 4° posto

Cestistica Spezzina-Use Rosa Scotti 75-63

Leghissa, Colognesi 9, Ruffini 7, Ianezic 11, Castellani 5, Ndiaye, Casini, Antonini 3, Vente 22, Prats Peinad 6. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa