Certificazioni mediche contraffatte, denunciato

I carabinieri di Altopascio, al termine di una mirata attività investigativa eseguita a seguito della denuncia sporta da un medico locale in merito a false prescrizioni redatte a suo nome, lo scorso giovedì, presso una farmacia del centro altopascese, ha sorpreso in flagranza un 35enne di Pescia mentre tentava, esibendo alcune prescrizioni false, di entrare indebitamente in possesso di farmaci benzodiazepinici.

Il successivo ed immediato sviluppo investigativo, articolatosi in ulteriori accertamenti culminati in perquisizioni veicolari e domiciliari, haconsentito di sequestrare altre certificazioni contraffatte di identica tipologia, già compilate e firmate.

L’autore è stato denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria e sono in corso accertamenti.