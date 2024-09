Consiglio comunale a Montespertoli: l'odg

Il Consiglio Comunale di Montespertoli si riunisce giovedì 26 settembre, alle ore 21:15, su convocazione della Presidente del Consiglio Jessica Ghizzani.

L'Assemblea consiliare si svolgerà in presenza in Sala Consiliare al primo piano del Palazzo Municipale, in piazza del Popolo, 1.

I cittadini sono invitati a partecipare in presenza o a seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube dedicato: https://www.youtube.com/c/ComunediMontespertoli-canaleufficiale

L'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco;

3. Interrogazione presentata dal Gruppo consiliare MDT in merito ai servizi pubblici dati in gestione/appalto a società terze;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare MDT in merito allo stato di degrado di Piazza Caduti nei Lager;

5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare MDT in merito alle compensazioni derivanti dal Biodigestore;

6. Mozione presentata dal Gruppo consiliare MDT in merito alla detrazione IDA (Indennità Disagio Ambientale) dalla Taric 2024-2026;

7. Mozione presentata dal Gruppo consiliare MDT in merito alla previsione di entrata per Alia spa anno 2024, per il solo Comune di Montespertoli;

8. Nuovo piano operativo comunale – variazione alla nomina del garante dell’informazione e della partecipazione;

9. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2024-2026 – variazioni;

10. Variazioni al bilancio di previsione e al documento unico di programmazione 2024/2026 ai sensi dell'art. 175 del d.lgs. 267/2000;

11. Approvazione documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2025/2027, ai sensi dell' art. 19 del regolamento di contabilità;

12. Approvazione del bilancio consolidato 2023, ai sensi dell'art. 147 quater del d.lgs 267/2000.

