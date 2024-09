Conviviale del Rotary Club Empoli: "Longevità e salute"

Serata molto interessante quella organizzata dal Rotary Club Empoli sul tema “Longevità e salute: nutrizione equilibrata e attività fisica”, relatori il dr.Lorenzo Spina, personal fitness coach, titolare di una palestra a Empoli, e la dr.ssa Silvia Carpitelli, biologa nutrizionista. , Il dr.Spina, stimolato dal presidente Roberto Gelli, ha parlato dell’attività fisica come necessaria, a tutte le età, per mantenere la persona in buona salute: bastano in età adulta quaranta minuti di camminata almeno tre volte la settimana per prevenire importanti malattie come il diabete mellito, l’ipertensione arteriosa, le malattie cardiovascolari, l’obesità.

Meglio sarebbe abbinare anche l’attività fisica in palestra, che è utile per mantenere il tono muscolare, per migliorare la funzionalità delle articolazioni allo scopo di prevenire le cadute che, negli adulti e soprattutto negli anziani, possono portare a fratture, in particolare del femore, che contribuiscono a provocare inabilità e quindi a minare l’autonomia delle persone. Da notare, ha poi precisato lo Spina, come il movimento in genere concorre in maniera determinante anche ad innalzare il tono dell’umore, che si risolve così in una buona qualità di vita.

Ovviamente è importante abbinare una nutrizione equilibrata, ha spiegato la dr.ssa Carpitelli, con inserimento di tutti i nutrienti, con limitazione degli zuccheri e dei grassi animali, abbondanza di frutta e verdura, con un consumo limitato di vino , con l’obiettivo di raggiungere il peso ideale e di mantenerlo nel tempo. Le relazioni hanno suscitato vivo interesse nei soci e socie, presenti con ospiti, che hanno posto varie domande, che hanno suscitato le risposte dei relatori, sempre chiare ed esaurienti. Il Presidente ha ringraziato i relatori e tutti i presenti manifestando grande soddisfazione per la riuscita della serata.

Fonte: Rotary Club Empoli