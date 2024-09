La Guardia di Finanza celebra i 250 anni in occasione di San Matteo

Nel pomeriggio del 24 settembre una rappresentanza di finanzieri pistoiesi, in servizio ed in congedo, e di loro famigliari, si è ritrovata presso la Chiesa di Sant’Antonio di Montecatini Terme, per celebrare la solennità di San Matteo, patrono della Guardia di Finanza. La funzione religiosa, alla quale hanno preso parte, anche, le massime Autorità civili e militari della provincia e della Città Termale, è stata officiata dal Vescovo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, S.E. Reverendissima Monsignor Fausto Tardelli, e concelebrata da Don Gianluca Diolaiuti e da Don Sebastiano Nawej Mpoy, rispettivamente, parroci della chiesa di Sant’Antonio di Montecatini Terme e della chiesa della Beata Vergine Maria di Pistoia, parrocchia di riferimento dei Reparti della Guardia di Finanza del capoluogo di provincia.

Durante l’omelia, incentrata sull’importanza della missione assegnata al Corpo, il Vescovo ha offerto intensi spunti di riflessione sul parallelismo tra la vocazione religiosa ed i valori insiti nella scelta operata dalle donne e dagli uomini delle Fiamme Gialle, all’atto dell’arruolamento, di dedicare la loro vita alla tutela della legalità e dell’equità sociale. Conclusa la funzione, gli intervenuti si sono portati presso il vicino Piazzale Fiamme Gialle, ove il Comune di Montecatini Terme ha inteso onorare la ricorrenza del 250° Anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, realizzandovi una nuova ed elegante targa viaria e una stele commemorativa, circondata da un’aiuola ispirata ai colori distintivi del Corpo, il giallo e il verde, cui fanno da cornice alcuni cipressi appositamente piantumati.

In quel luogo simbolico, intitolato alle Fiamme Gialle il 23 settembre 2007, si è quindi svolta una sobria ma suggestiva cerimonia, che ha visto gli interventi del Sindaco di Montecatini Terme, Avv. Claudio Del Rosso, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Stefano Lampone, e del Prefetto di Pistoia, S.E. Licia Donatella Messina. Nell’occasione, il Sindaco nel rimarcare lo storico legame di Montecatini Terme con la Guardia di Finanza, ha inteso rinnovare i sentimenti di stima e di ringraziamento per il continuo impegno delle Fiamme Gialle sul territorio, già concretamente testimoniati, oltre che dalla citata intitolazione del Piazzale, dal conferimento, nel 2013, della cittadinanza onoraria al Corpo.

Il Comandante Provinciale, dopo aver ringraziato il Sindaco e le altre Autorità presenti per la vicinanza sempre manifestata al Corpo, nel ricordare che la presenza della Guardia di Finanza a Montecatini Terme risale al 1959, quando vi fu istituita una Brigata, poi elevata, nel 1998, al rango di Compagnia, che ha competenza su tutta la Valdinievole, ne ha evidenziato il quotidiano lavoro, a presidio della sicurezza economico finanziaria e al servizio della collettività, in piena sinergia con le consorelle Forze dell’Ordine e le altre Pubbliche Amministrazioni, statali e locali.

Il Prefetto, dopo un indirizzo di saluto, durante il quale che ha elogiato l’iniziativa ed espresso parole di vivo apprezzamento per l’attività sviluppata dal Corpo nella provincia di Pistoia, ha proceduto allo scoprimento della stele commemorativa dedicata alla Guardia di Finanza, alla quale il Vescovo ha impartito la propria benedizione

Fonte: Ufficio Stampa