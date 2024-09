Se mi rubi… ti inseguo! Volantinaggio in Empoli per l’iPhone rubato

Pensava di averla fatta franca rubando (o ricomprando) un iPhone a Firenze e tornandosene a Empoli. Ma il proprietario ha scoperto dove abita, è venuto nel giro, ha messo dei volantini per rintracciarlo e ora, garbatamente ma implacabilmente, rivuole il suo telefono!

“So che hai il mio 12 pro iphone rubato, restituiscilo o ti denuncio”. E comunque, sappi che so dove sei, in ogni momento. Recita più o meno così il volantino che è comparso per le strade del centro di Empoli da qualche giorno. Ad affiggerlo un insegnante fiorentino, derubato del proprio smartphone circa dieci giorni fa. Un telefono che, improvvidamente acceso da chi se ne è impossessato, ha lanciato “segnali” a più riprese.

“Anche se lo tieni offline e cambi sim, la funzione dov'è mi permette di rintracciarlo in ogni momento”. Recita il volantino. “So che abiti nell'isolato tra via Ridolfi via delle Murina e via Salvagnoli, l'hai preso a Firenze, sei passato per Novoli viadotto all'indiano e FIPILI.”

Il proprietario ha pensato bene di venire a recuperarlo, ma non con la forza. Il derubato è anche fin troppo generoso e disponibile: “Sono disposto a ricomprartelo e a fornirti un iphone 11 pro, ma in questo ho tutta la mia vita, contatti, lavoro. Insegno a scuola non sono milionario.”

Sul volantino anche tre numeri di telefono (che gonews.it ha verificato prima di scrivere) quello della ragazza, della sorella e della madre, che si invitano a contattare per chiudere bonariamente la questione.

Una questione che, ricorda il proprietario, se non si chiude bene farà scattare una bella denuncia: “L'hai rubato tu o comprato dal ladro a Firenze, in ogni caso si tratta di un reato: ricettazione. Punibile da 1 a 4 anni con multa fino a 6000 euro, Sicuro ne valga la pena per un telefono?”. E conclude. “Ti invito a risolverla fra di noi altrimenti sporgerò denuncia a Carabinieri e Polizia postale, ed avrai poco con cui difenderti. Sicuro che un telefonino da 200euro valga rischiare la galera???!!!”

Più chiari di così…