Maltratta i genitori e fugge, ventenne in manette

Un ventenne è stato arrestato a Livorno per maltrattamenti in famiglia. Una violenta lite ha scatenato il tutto e, all'arrivo dei carabinieri, il giovane era già fuggito. I familiari, esasperati dai comportamenti del figlio, hanno contattato le forze dell'ordine.

Nel dare sfogo alla sua rabbia al culmine dell'ennesima lite, il ventenne aveva danneggiato quasi tutte le suppellettili di casa, lasciando frantumi ovunque, ma senza che questi ferissero qualcuno.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che già conoscevano il ragazzo per altre vicende, i rapporti in famiglia erano diventati difficili da mesi. Individuato poco dopo, alla vista dei militari, il 20enne ha minacciato di compiere gesti autolesionistici ma è stato messo in sicurezza e riportato alla calma, per poi essere condotto in caserma.