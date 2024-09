Misericordia di Empoli, nominati i nuovi Capo di Guardia

Giorno di festa la scorsa domenica, 22 settembre, per la Misericordia di Empoli che ha omaggiato e celebrato la sua protettrice, la Madonna della Cintola. La cerimonia ha visto una Messa solenne nella Collegiata di Sant’Andrea a Empoli, nella quale si è tenuta l'investitura dei nuovi Capo di Guardia nominati dal Magistrato.

La nomina a Capo di Guardia rappresenta un momento di grande importanza per ogni confratello e consorella. Uomini e donne che si sono distinti per il loro impegno e i servizi resi con spirito cristiano di dedizione alla comunità, assumono così il ruolo di guida all'interno dell'antica istituzione. Questo riconoscimento, che si rinnova da secoli, continua a essere un passaggio fondamentale nella vita di chi opera all'interno della Misericordia.

I nuovi Capo di Guardia investiti sono: Sandra Allegri e Luca Milaneschi come Capo di Guardia Giornanti, e Andrea Pucci come Capo di Guardia Aggregati. Inoltre, su nomina diretta del Governatore Francesco Pagliai, Alessandro Lazzeri è stato nominato tra i Capo di Guardia Emeriti, in riconoscimento del suo lungo e devoto servizio all'Arciconfraternita.

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi confratelli della Misericordia di Empoli vestiti, per la solenne occasione, con la tradizionale veste storica nera.

Fonte: Misericordia di Empoli