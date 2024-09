Poggibonsi presenta il Piano e le attività di Protezione Civile

Si svolge sabato prossimo, 28 settembre, una intensa giornata dedicata al Piano di Protezione Civile Comunale. Una iniziativa dal titolo “Benvenuti in Protezione Civile” promossa dal Comune con le associazioni che insieme alla Polizia Municipale partecipano al sistema di protezione civile: Misericordia di Poggibonsi, Misericordia di Staggia Senese, Pubblica Assistenza, Anpana, Vab.

“Poggibonsi è uno dei Comuni che hanno approvato il nuovo piano di Protezione Civile. Ne siamo orgogliosi come lo stiamo del gruppo di persone preparate e impegnate nella protezione civile insieme a tanti volontari e volontarie che svolgono un ruolo prezioso e sono un pilastro fondamentale di tutto il sistema – dice la sindaca Susanna Cenni – Altrettanto importante è il coinvolgimento della comunità e la sensibilizzazione di cittadini e cittadine anche nei confronti dei corretti comportamenti da assumere in caso di emergenza. Una necessità che emerge in maniera sempre più forte anche perché la crisi climatica ci mette di fronte con anomala frequenza ad episodi violenti. Conoscere il Piano di Protezione Civile significa aiutare i cittadini e le cittadine ad essere consapevoli”.

Tre i momenti della giornata

Il convegno. La mattina i lavori prenderanno il via con un convegno che si aprirà alle 9,30 al teatro Politeama con i saluti della sindaca Susanna Cenni e dell’assessora regionale alla Protezione Civile Monia Monni. A seguire vi sarà la presentazione del Piano di Protezione Civile Comunale a cura della Polizia Municipale, l’intervento del geologo Andrea Castellani che affronterà il tema dei rischi presenti. Quindi sarà Fabio Cinci, ex capo distaccamento dei Vigili del Fuoco. a parlare dei rischi delle macchine elettriche e ad illustrare il funzionamento del COC (Centro Operativo Comunale). A chiudere la mattinata gli interventi dei volontari e delle volontarie.

L’allestimento del campo base. Il secondo momento della giornata sarà nel pomeriggio con la dimostrazione pratica dell’allestimento del campo base in piazza Berlinguer. Si tratta di campi che solitamente vengono montati in casi di calamità sia come appoggio per chi opera sul territorio sia come aiuto alla popolazione.

Simulazione del terremoto. Il terzo momento sarà invece alle 21,30 quando si svolgerà la simulazione di un terremoto per mostrare concretamente come si interviene in caso di calamità. Ci saranno figuranti ad interpretare i diversi ruoli e saranno presenti i soccorritori per aiutare le persone bloccate sotto le macerie e cercare i dispersi. La mattina del 29 settembre sarà smontato il campo base.

“Invitiamo tutti e tutte a partecipare alle iniziative di sabato perché è importante conoscere il Piano e il suo funzionamento – dice Cenni - Ringrazio l’assessora Monni che sarà con noi, i tecnici che approfondiranno alcune tematiche, tutto il sistema di protezione civile, i volontari e le volontarie per il contributo prezioso che danno costantemente”.

