Aggressioni in sanità, Medici Firenze: "Telecamere, pulsanti e interventi tempestivi per tutelare il personale"

"Telecamere, pulsanti e interventi tempestivi delle forze dell’ordine per tutelare il personale sanitario. Saranno i punti salienti dei protocolli d’intesa tra Regione, Asl e forze dell’ordine. Ringraziamo il prefetto, questo è un primo importante passo per tutelare la sicurezza del personale sanitario". A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato alle aggressioni a medici, infermieri e personale sanitario.

"La Prefettura ci ha spiegato che partirà da un’analisi globale della situazione per arrivare a dei protocolli di intesa con le forze di polizia - continua Dattolo -. Queste iniziative partiranno subito per cercare di tutelare la nostra categoria e fermare il prima possibile le aggressioni. Abbiamo bisogno di più sicurezza e del sostegno delle istituzioni, per lavorare con serenità e in sicurezza".

Fonte: Ufficio stampa