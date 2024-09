Buona risposta del mondo del volontariato alla prima edizione di 'Sport e Associazionismo'

Sono 22 le associazioni di Castelfranco di Sotto che hanno aderito alla manifestazione “Sport e Associazionismo” che si svolgerà giovedì 26 e venerdì 27 settembre 2024 in piazza XX settembre di Castelfranco di Sotto a partire dalle 18 fino a fine serata. La manifestazione gratuita è rivolta a tutti e sarà una due giorni di sport, musica e volontariato E' stata pensata come iniziativa per tutte le associazioni del territorio per presentare e promuovere le proprie attività. Un modo per far conoscere cosa è il mondo del volontariato e avvicinare eventualmente anche nuove persone nelle varie declinazioni che trova, dalle associazioni di pubblica utilità nei servizi di emergenza urgenza e sociale, alle realtà sportive a quelle culturali. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Palio dei Barchini su proposta dell'amministrazione comunale.

“Un'iniziativa – spiega l'assessore al centro storico e alle attività produttive Pino Calò - che punta a rivitalizzare il nostro centro storico. È un numero zero organizzata in poco tempo. Un esperimento che mi auguro vada bene e che nei prossimi anni riproporremo con più attenzione organizzativa potendo pianificare meglio e con più tempo. È però l'inizio di un percorso che già per la prossima estate sarà messo a regime e incrementato”.

Davide Bartoli, assessore allo sport coinvolto nella manifestazione visto che vi partecipano anche le associazioni sportive spiega: “Un'iniziativa che viene fatta per la prima volta con lo scopo di promuovere le varie associazioni sportive tra le altre. Questa idea nasce per cercare di dare unità alle associazioni che fino ad ora si sono mosse sempre in maniera autonoma e ci fa piacere che sia stato creato un evento complessivo che metta in relazione tra di loro tutte queste realtà”.