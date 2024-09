Il giovane don Tommaso Botti nuovo parroco a Cerreto Guidi

Sabato 28 settembre nella pieve di San Leonardo, l’unità pastorale di Cerreto Guidi darà il benvenuto al suo nuovo parroco don Tommaso Botti. Originario di Santa Maria a Monte, don Tommaso Botti, 35 anni, assumerà la guida pastorale delle comunità di Cerreto Guidi, Streda, Poggio Tempesti e San Zio. Lascia l'unità pastorale di Lari, Usigliano e Casciana Alta dove è stato parroco per otto anni

Alle ore 16 don Tommaso sarà accolto dall’Amministrazione Comunale in piazza Vittorio Emanuele e da qui sarà accompagnato alla pieve di san Leonardo dove il vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi, presiederà la Messa di ingresso.

Assistente dell’Azione Cattolica Ragazzi, appassionato di atletica e alpinismo, la sua azione pastorale è connotata da una grande capacità di entrare in empatia con i giovani: «Ai ragazzi è importante manifestare vicinanza, presenza, far capire che per loro ci sei».

Riguardo al suo nuovo incarico ha confidato: «Non mi pongo particolari obiettivi. Credo che per me sia essenziale arrivare con il proposito di ascoltare la gente, di non avere aspettative ma di essere lì appunto per ascoltare»