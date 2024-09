Fermato con cocaina, in casa altra droga e quattromila euro

I carabinieri di Pontedera hanno arrestato un uomo per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando i militari hanno fermato un'auto e perquisito il conducente, trovando 4,5 grammi di cocaina suddivisi in 5 dosi. Poco prima, l'uomo era stato visto uscire dall'abitazione di una persona già nota per reati legati alla droga. A seguito di ulteriori controlli in quella casa, i Carabinieri hanno scoperto 136 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, 4.350 euro in contanti e materiale per il confezionamento. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere Don Bosco, mentre la droga e gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.