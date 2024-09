Giovane e grintosa, la FGL-ZUMA pronta al debutto in A2

Si è svolta questa mattina in Consiglio regionale la conferenza stampa di presentazione della nuova squadra di pallavolo FGL-ZUMA Pallavolo Castelfranco che prenderà parte tra pochi giorni al campionato nazionale di serie A2 femminile. Una storica promozione per la società pisana che alla fine della stagione sportiva non solo ha centrato la promozione vincendo il campionato di serie B1, ma ha anche conquistato la Coppa Italia di serie B femminile.

“Pallavolo Castelfranco – afferma Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale - è una storica realtà sportiva della provincia di Pisa che in questi anni si è fatta conoscere in Toscana e nel panorama nazionale con la vittoria prima della Coppa Italia e poi centrando una storica promozione in serie A2. Dall’allenatore agli sponsor, tutto parla di Castelfranco. C’è un incredibile legame tra la società e il territorio del valdarno inferiore, segno di un forte radicamento confermato anche dal numeroso settore giovanile. Auguro alla società un anno sportivo ricco di soddisfazioni.”

“Da almeno un paio di anni lavoravamo per giocarci un campionato di alta classifica – spiega Sandro Bernardeschi, presidente della Pallavolo Castelfranco - I risultati ottenuti nell’ultima stagione agonistica vanno al di là di quanto ci eravamo immaginati. Vincere la Coppa Italia a Campobasso e poi il campionato di serie B è stato per tutti noia una gioia immensa. Questi successi sono il risultato di un grande lavoro di tutta la società e per questo mi sento di ringraziare per primi gli sponsor ma anche Marco Bracci, il nostro staff e tutte le giocatrici”.

“Come già ampiamento specificato dal presidente – afferma Marco Bracci, allenatore della Pallavolo Castelfranco Pisa - giocheremo per la prima volta un campionato di serie A2 e abbiamo allestito la squadra già a partire da inizio giugno, appena finito il campionato. Tutta la società si è impegnata per allestire la formazione più forte possibile per centrare l’obiettivo della salvezza. L’emozione di iniziare questo nuovo campionato è tanta e sappiamo di dover giocare ogni partita con il massimo impegno e determinazione, sapendo che non sarà facilissimo perché tante altre formazioni avversarie sono state allestite per vincere il campionato e salire in A1 e quindi ogni domenica sarà una sfida sportiva sicuramente impegnativa”.

“Sarà un’avventura particolare dopo aver coronato il sogno della promozione lo scorso anno – ha detto Agata Zuccarelli capitana della squadra – e sarà un campionato molto difficile. Nel nostro girone la squadra favorita è Macerata e noi dobbiamo mantenere il massimo impegno in tutte le partite per raggiungere almeno l’obiettivo della salvezza.”

“Una società che coinvolge il territorio e anche i più giovani – ha detto il direttore generale Valentina Panicucci – e speriamo di riuscire a competere con queste società più importanti. Ci dispiace non poter giocare a Castelfranco, ma di dover trasferirci a Santa Croce per giocare le partite del campionato.”

“Una grossa soddisfazione sostenere come sponsor una squadra che si sta affermando a livello nazionale - ha detto Francesco Lapi amministratore delegato di Fgl - e che rappresenta un punto di riferimento per i giovani e per chi si avvicina a questo bellissimo sport.”

