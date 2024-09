Intervento non riuscito, dall'Asl Toscana Centro 13.500 euro a una paziente

Tre anni dopo l'intervento, la paziente stava ancora male, anzi, riteneva di avere ulteriori danni, dolore e fastidio. Ora l'Asl Toscana Centro dovrà darle una cifra pari a 13.500 euro a saldo, stralcio e totale soddisfazione di ogni pretesa.

A riportare la notizia avvenuta a Empoli è La Nazione. Nel 2020 una donna si sottopone a un intervento chirurgico in area empolese per una frattura di tibia e perone. Non c'è esito positivo all'intervento, la donna continua a star male e non migliora. A luglio 2023 richiede risarcimento danni e viene avviata l'istruttoria.

Da parte dell'Azienda c'è il riconoscimento di un danno non patrimoniale oltre al rimborso delle spese sostenute e alle spese legali. La somma, come detto, è di 13.500 euro.