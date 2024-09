La Torre, vicini alla conclusione i lavori sulla sponda sinistra dell'Arno

Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno annuncia la prossima conclusione dei lavori condotti per tutta l’estate sulla sponda sinistra del Fiume Arno in loc. La Torre nel Comune di Montelupo Fiorentino.

L’intervento, di cui ormai sono in corso le rifiniture, è cominciato ad inizio estate nell’ambito degli accordi e convenzioni tra il Consorzio di Bonifica ed il Genio Civile Valdarno Superiore della Regione Toscana.

In questa zona, compresa tra la confluenza del Torrente Pesa in Arno in località Ambrogiana e l’area di Arnovecchio, sulla sponda sinistra del fiume si erano accumulati per anni detriti sabbiosi e terre trasportate dalle piene di ormai diversi anni ed era per questo necessario eseguire una riprofilatura che riportasse alla luce le antiche sistemazioni idrauliche in pietra e i passaggi di servizio golenali.

I mezzi ed operatori consortili hanno dunque lavorato per mesi ritrovando le vecchie specchiature, ripristinando le piste di servizio e consolidando la sommità arginale, oltre a realizzazione, con l’occasione una nuova rampa di accesso che renda più agevole ogni intervento di manutenzione ordinaria o di urgenza per un valore complessivo dell’intervento che si aggira intorno ai 100 mila euro.

Fonte: Ufficio stampa