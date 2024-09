Leggerissimo: "Veleno" di Minato Kanae

In Italia i racconti faticano a ingranare e non godono della pubblicità che meriterebbero. Se poi aggiungiamo che ci sono dei fronti letterari, intesi in senso geografico, che ancora dobbiamo esplorare del tutto, ecco che una serie di racconti una scrittrice nata e cresciuta in Giappone diventa quasi materiale hipster. Battute a parte, la letteratura giapponese in Italia riscuote successo da qualche anno ma Minato Kanae è ancora una sorta di outsider. La sua raccolta "Veleno", pubblicata da Atmosphere Libri, è un piccolo gioiello da tenere sul comodino e centellinare.

Sei sono le donne protagoniste, cinque i crimini commessi, otto i racconti. Le diverse storie sono raccontate focalizzandosi sempre su una donna diversa, fino a prenderne le sembianze. Troviamo Toshiko, gelosissima della sorella, ma anche Suzuka e l'amica che diventa rivale. C'è Yumika e c'è pure Riho, che narrano la stessa vicenda ma da due punti di vista differenti. "Veleno" è una raccolta di brani avvincenti, che vanno dal noir al thriller e ci lasciano col fiato sospeso fino all'ultimissima pagina.

Minato Kanae è una maestra della suspence, basti pensare a "Confessione", il suo romanzo più famoso in Italia (ripubblicato da Atmosphere, esiste anche una fortunata trasposizione cinematografica). Con una scrittura semplice costruisce un'elaborata impalcatura del racconto, spesso traendo in inganno chi legge: il suo gran pregio è far sembrare innocenti personaggi che poi non lo sono, e viceversa. Chi ama il Giappone o sta preparando un viaggio nel Sol Levante è obbligato a leggere "Veleno", si ritrovano tutte le atmosfere, le routine e le tradizioni di un paese da scoprire. Dedicato a chi ama il genere chiamato 'iyamisu'.

Titolo: Veleno

Autrice: Kanae Minato

Traduttrice: Eleonora Ala

Casa editrice: Atmosphere Libri

Anno di pubblicazione: 2022 (2016 in Giappone)

Pagine: 192

Prezzo di copertina: 17 euro