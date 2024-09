Puliamo il mondo, tutto pronto per le prossime tappe a Empoli

Tutto pronto per i prossimi appuntamenti della manifestazione globale ‘Puliamo il mondo’. A Empoli i ‘primi’ a scendere in campo sono stati le bambine e i bambini delle scuole primarie del territorio che sono intervenuti in varie aree a verde nelle vicinanze delle scuole.

Nei prossimi giorni si terranno invece le altre due tappe: venerdì 27 settembre 2024, nel pomeriggio, sarà protagonista il personale dipendente dell’azienda Sto Italia Srl del Terrafino, dedita a soluzioni di edilizia sostenibile. Novità di questa edizione. La missione sarà ripulire un'area specifica della zona industriale: via Alzaia.

«L'iniziativa del 27 settembre di Puliamo il mondo vede la collaborazione dell'azienda Sto Italia – sottolinea l’assessora - Un'importante novità che evidenzia quanto il tema stia diventando di interesse collettivo. I dipendenti dell'azienda in orario di lavoro si dedicheranno alla pulizia di aree pubbliche del territorio. L'ultimo evento del 28 settembre invece sarà aperto a tutta la cittadinanza e vedrà l'intervento di pulizia in un'area estremamente soggetta a abbandono dei rifiuti ovvero l'area nei pressi dell'Oasi protetta di Arnovecchio. Come assessora alla transizione ecologica auspico una grande partecipazione della cittadina per far sì che ci sia sempre più sensibilizzazione e consapevolezza sul tema».