Un investimento di 110mila euro sull'illuminazione pubblica a Montelupo Fiorentino: le vie interessate

Il comune di Montelupo interviene per migliorare l’illuminazione pubblica. L’investimento è di oltre 110.000 euro. Il progetto prevede l'intervento sulla parte più datata degli impianti che riguarda la frazione di Samminiatello nella zona di via Bozzeto, via f.lli Rosselli, via Curiel, via D. Alighieri, via della Repubblica e via. E. Vittorini.

L’intervento di efficientamento nella frazione di Samminiatello era già stato realizzato in precedenza, con questo progetto vengono risolti gli aspetti strutturali attraverso la riorganizzazione delle linee di distribuzione e il riposizionando di nuovi pali (incrementandoli di 4-5 unità).

È prevista poi la sostituzione di circa quindici di pali nelle seguenti zone:

Capoluogo - via Galvani, via Pacinotti, via Fermi, via Rovai

Erta - via della Robbia e via Buozzi

Ambrogiana - via dei Medici

Fibbiana - Piazza S. Rocco

Zona industriale - via Citerna, via Caltagirone, via Arti e Mestieri.

Infine sarà effettuato il controllo strutturale di 300 pali in diverse zone del territorio comunale.

Tale intervento si colloca in continuità con progetti di manutenzione ed efficientamento realizzati dal comune di Montelupo.

I primi interventi di razionalizzazione degli impianti di illuminazione pubblica risalgono al 2012. Il processo è poi rientrato nel PAES (Piano di azione per l’energia sostenibile) approvato nel 2017 dal Consiglio Comunale.

Grazie agli interventi fatti se paragoniamo i consumi del 2012 con quelli del 2023 registriamo un risparmio di di 900000/1000000 di Kwh annui

“Solitamente viene fatto riferimento alla pubblica illuminazione quando non funziona o ci sono zone poco illuminate. Ci sono linee più critiche di altre, sulle quali andiamo ad intervenire. Ma il lavoro degli uffici ha anche una programmazione di lungo periodo, finalizzata a sostituire impianti vetusti e ad abbattere il consumo energetico. Grazie alle scelte fatte nel lontano 2012 siamo riusciti a fronteggiare i momenti critici del caro energia, senza contare che progressivamente stiamo diminuendo il consumo con conseguenti effetti positivi anche in termini ambientali”, afferma l’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa