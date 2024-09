Gli avvocati di Empoli e Valdelsa in lutto per la scomparsa di Alessandro Busoni

L'Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa (AAEV) si unisce al cordoglio della famiglia e dell'avvocatura dell'Empolese-Valdelsa per l'improvvisa scomparsa dell'avvocato Alessandro Busoni.

"Nel corso della sua lunga e brillante carriera Alessandro si è speso incessantemente a difesa della legalità intesa come cultura sociale, esprimendo il suo essere avvocato in ogni contesto nel quale è stato protagonista, specialmente in aiuto delle persone più bisognose" afferma il presidente AAEV Gian Paolo Stefanelli.

"Certi che i nostri colleghi Filippo e Stefano mantengano vivido in tutta l'avvocatura e nella cittadinanza il ricordo del padre, ci stringiamo insieme a tutta la famiglia e agli amici di Alessandro intorno alla figura di un grande collega".