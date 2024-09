Festa dello Sport tra conferme e novità: ricco programma a San Miniato

Domenica 29 settembre, dalle 14.30 alle 19.00, a Casa Bonello torna la XIII edizione della Festa dello sport, con diverse novità. Tante le iniziative organizzate dalle numerose associazioni sportive del territorio, per un ricco programma dedicato a tutti gli sport e promosso dalla Consulta dello Sport di San Miniato, dal Comune di San Miniato e dall’associazione Sport e solidarietà di San Miniato in collaborazione con UISP – Zona Cuoio, per una manifestazione che si conferma, per il quarto anno consecutivo, al centro sportivo Casa Bonello (via Cavane, 152, La Catena).

Sono 53 le associazioni che hanno aderito, nove in più del 2023, tra quelle in rappresentanza di moltissime discipline sportive e quelle di Protezione Civile che permettono lo svolgimento della festa in sicurezza: Canottieri San Miniato Asd, Tuscany Flight Asd, Luogocreante Asd, Folgore San Miniato Asd, Asd Wallers Empoli, C.C. Romaiano, Uisp Zona Cuoio, Atletica La Rocca “Luigi Ocone” Asd, Arcieri della Rocca di Montopoli, Etruria Nuoto Asd, Studio Danza Misia, Asd Gam, Filarmonica Del Bravo, Tennis Club San Miniato Asd, Asd Aquateam Nuoto Cuoio, Etrusca Basket Asd, Autodifesa Wing Tsung Empoli/San Miniato, Moto Club Pellicorse, Asd Tennis Padel Ponte a Egola, Centro Terapia Fisica Ricci, San Miniato Ciclismo Asd, Ciclistica San Miniato/Santa Croce, Asd Luna Rossa, G.S. Pattinaggio San Miniato Asd, Cai sez. Valdarno Inferiore – Fucecchio, Scaccorosso La Serra, Scacchi sotto la Rocca, Polisportiva Casa Culturale sez. ping pong, Asd Dojo Kingsugi Asd, Apnea Lab Dnp, Movimento Shalom, Centri Vocinsieme e Voncintransito, Banca del tempo, Croce Rossa di Ponte a Egola, Associazione Nazionale Carabinieri, Accademia Scherma Empoli, GS Fitness Personal Training e Rumba y Raices asd, Rugby Montelupo-Empoli, Sporting Center Karate, Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa Afa, Ego Latino, La Palextra, Misericordia di San Miniato Basso, Asd i delfini, Centro Padel San Miniato Fontevivo, Mountain Bike Ponte a Egola, Asd S.B. Cheer and Dance, Accademia Musicale di San Miniato Basso, Drago Rosso, Cigno Fucecchio, Frida, Auser, Vab San Miniato e ASD Centro Taekwondo Empolese.

Torna il “Passaporto del piccolo sportivo”, la tessera che, attraverso la partecipazione alle diverse attività proposte dalle associazioni, dà diritto ad una timbratura per ogni disciplina provata fino ad un massimo di dodici, un modo per consentire alle bambine e ai bambini di conoscere e sperimentare i vari sport per poi scegliere quale praticare. Una volta completato il passaporto, si avrà diritto ad un gadget offerto dal Comune, con il sostegno della Vesta Corporation.

“Una nuova edizione che si arricchisce ancora di nuovi sport, a testimonianza di quanto sia diventata prestigiosa questa manifestazione – dichiara l’assessora allo sport Elena Maggiorelli -. Le associazioni si sono impegnate molto per organizzare questa manifestazione, dimostrandosi collaborative con l’amministrazione e, per questo, le voglio ringraziare. Alcune di queste ci hanno contattato addirittura da altri territori per poter partecipare con una rappresentanza e ciò conferma il valore di un evento che non smette di crescere. Un doveroso ringraziamento alla Consulta dello sport e all’associazione Sport e Solidarietà per il grande lavoro di coordinamento e all’UISP Zona Cuoio che, da sempre, ci è accanto nella promozione degli sport. Uno speciale ringraziamento alla Vesta per l’acquisto dei gadget che saranno donati a chi completa il ‘Passaporto del piccolo sportivo’ – prosegue –. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di incentivare grandi e piccoli a fare attività sportiva in maniera continuativa, promuovendo una giornata pensata per le famiglie, con lo scopo di diffondere la cultura dello sport come fonte di benessere ma anche occasione per divertirsi e stare insieme”.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 14 alle 20 del 29 settembre verrà installato il divieto di sosta sul lato destro di via Cavane, dall’intersezione con via Montanelli fino all'impianto sportivo di Casa Bonello e sarà installato il senso unico di marcia in via Cavane dall’ intersezione di via Montanelli fino a via Donati. Per info: sport@comune.san-miniato.pi.it e 0571 406740.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa