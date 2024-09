Castelfiorentino approva il regolamento sulle idoneità alloggiative

Approvato ieri in Consiglio Comunale a Castelfiorentino il regolamento per il rilascio di attestazioni di idoneità alloggiative per i cittadini stranieri non comunitari, che entrerà in vigore a partire dal primo dicembre 2024.

L’azione, promossa congiuntamente dall’Assessora Federica Parisi con delega alle politiche abitative e dall’Assessore Franco Spina con delega al centro storico, si inserisce nei provvedimenti sulle residenze contenuti all’interno del pacchetto “Giustizia Sociale”, che comprende numerose azioni trasversali per una migliore vivibilità del centro storico, e non solo, attraverso controlli più puntuali su abbandoni rifiuti, crediti non riscossi, evasione fiscale e altri aspetti particolarmente sentiti da tutta la cittadinanza, come è emerso dal confronto portato avanti sia in campagna elettorale che dopo.

Tale regolamento rappresenta una novità per l’amministrazione ed è volto a sistematizzare e ottimizzare procedure e verifiche svolte dagli uffici comunali a riguardo a requisiti e parametri necessari per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell’alloggio, come ad esempio la superficie abitabile, le caratteristiche igienico-sanitarie e la sicurezza degli impianti. I cittadini stranieri non comunitari sono tenuti a possedere tale idoneità per le procedure legate alla permanenza in Italia e per i ricongiungimenti familiari. Lo scopo primario di tali azioni è quello di favorire e promuovere condizioni abitative ottimali, dal punto di vista qualitativo e della sicurezza, ed incentivare, nel caso di locazioni, un miglior rapporto di fiducia tra proprietario ed inquilino.

“Il nostro dovere come amministrazione non è solo quello di garantire accoglienza a coloro che arrivano da altri paesi e che scelgono di vivere a Castelfiorentino, ma anche quello di offrire la possibilità di crescita in termini di benessere e di qualità della vita a tutta la cittadinanza. Siamo convinti che al bello si arrivi attraverso il buono e che il decoro parta da azioni di carattere etico e di presa in carico di bisogni che riguardano tutti”, dichiarano gli Assessori Parisi e Spina.

"Nel nostro programma di governo la vivibilità di Castelfiorentino è sempre stata al primo posto e questo regolamento rappresenta un ulteriore strumento per dimostrare che le regole esistono. Il nostro compito è quello di renderle il più possibile chiare e di mettere in atto qualsiasi strumento perché siano rispettate da tutti i castellani, sia quelli di origine, che quelli di più recente arrivo", commenta la Sindaca Francesca Giannì.

Il Regolamento sarà disponibile online sul sito del comune e sarà accompagnato da un vademecum in diverse lingue.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa