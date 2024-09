Lavoratori a nero, multe in tre negozi dell'Isolotto

Multe salate ai titolari di tre negozi di Firenze all'Isolotto. Hanno impiegato lavoratori in nero e violato la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. È successo durante servizi di controllo e prevenzione contro la criminalità eseguiti dai carabinieri del Nas e del nucleo presso l'Ispettorato del lavoro. I militari hanno ispezionato un negozio di oggettistica e due bar, riscontrando l'impiego di un lavoratore 'al nero' e la violazione in materia antinfortunistica. Per i tre gestori sono scattate sia la denuncia sia la multa complessiva da 16.500 euro. I controlli sono di una settimana fa.