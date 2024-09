Da 14 mesi non può né vedere né parlare con la figlia di 6 anni: il dramma di un padre

C'è un padre di Castelfiorentino che non vede né sente sua figlia, di soli sei anni di età, da 14 mesi. E c'è una bambina di 6 anni alla quale, da 14 mesi, viene negata non solo la presenza, ma anche la vista e finanche la voce del padre.

È la storia di Massimo Bramandi, 44 anni, artista ormai affermato (sul sito www.massimobramandi.it recensioni e apprezzamenti di personaggi famosi, da Vittorio Sgarbi al critico Maurizio Vanni, dall'ex vicesindaco di Firenze Cristina Giachi alla senatrice Laura Cantini): una storia che è stata raccontata ieri sera su Rete 4 dalla trasmissione "Fuori dal coro", condotta da Mario Giordano.

Questa in sintesi la storia raccontata nel servizio, realizzato dalla giornalista Costanza Tosi.

È il 2 agosto 2023 quando Massimo Bramandi rientra a casa, a Castelfiorentino, dove vive con la sua compagna e madre della loro figlia, che ha 5 anni. Ma non le trova. Madre e bambina non ci sono più, hanno lasciato la casa senza preavviso e, così racconta lui, lasciando disordine e senza un messaggio. Subito scattano le ricerche, ma poche ore dopo le forze dell'ordine dicono a Massimo di darsi pace: su si lui, scopre in quel momento, c'è una denuncia per maltrattamenti in famiglia, fatta dalla sua compagna. La donna e la bambina, quindi, sono state accolte in un luogo protetto, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Bramandi non si dà pace, si ritiene innocente, si attiva in lungo e in largo ma niente. Non riesce né a vedere nè a parlare con sua figlia.

La giustizia fa il suo, lento, iter. Finalmente, a giugno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze chiede l'archiviazione, perché "la notizia di reato deve ritenersi infondata". Già a maggio però, prima della pronuncia della Procura, il Tribunale di Minori aveva emesso un'ordinanza con la quale conferiva mandato al servizio sociale di organizzare incontri tra padre e figlia. Incontri che si devono tenere anche secondo la Corte di Appello di Firenze, che si pronuncia invece il 16 luglio.

A quel punto Bramandi torna a rivolgersi ai servizi sociali della ASL, per sapere quando avverranno gli incontri. Ma una data, ad oggi, non c'è. Dopo 14 mesi da quando questa vicenda è iniziata, e dopo quattro mesi circa da quando il Tribunale dei Minori ha dato mandato ai servizi sociali stessi di organizzare gli incontri.

La giornalista Costanza Tosi si reca quindi alla ASL, in via Rozzalupi e Empoli, per fare qualche domanda e comprendere il perché. Qui intercetta, all'uscita da lavoro, una persona che si occupa dei servizi sociali, che non le dà però risposte e chiama invece i Carabinieri per allontanarla. Allora si reca nella sede direzionale della ASL, in via dei Cappuccini, per parlare con il direttore della Società della Salute. Ma anche qui non ottiene risposte nel merito della vicenda, solo un invito a rivolgersi all'ufficio stampa e alcuni ragionamenti sulla complessità della gestione di queste situazioni.

"Qual è il motivo di tutta questa attesa? Perché questo incontro disposto dal Tribunale dei Minori lo scorso maggio non si è potuto ancora organizzare?" La trasmissione non riesce a trovare le risposte. A Massimo Bramandi, quindi, non resta che aspettare. E aggiungere altri giorni a questi 14 mesi di vita non vissuta di un padre e di una figlia.