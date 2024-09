Use e Use Rosa, presentate le nuove maglie

Dal leone al drago. Come da tradizione cambiano le maglie delle squadre maschili e femminili di USE e USE ROSA che parteciperanno ai campionati di serie B Interregionale e A2 femminile.

Linda Gimignani e Guia Sesoldi, che hanno il compito di curare la nostra immagine, si sono ispirate al calendario cinese. Quest’anno è l’anno del Drago, Simbolo di forza, coraggio, creatività e innovazione, il Drago è associato al potere, alla fortuna e al successo, incentivandoci ad essere inventivi, creativi e avventurosi, caratteristiche che ben si abbiano con la filosofia del Mondo Use.

Il bianco ed il rosso restano i colori base, che da oltre 100 anni identificano il basket empolese a giro per l’Italia.

Computer Gross e Gruppo Scotti sono i main sponsor della squadra maschile e di quella femminile ai quali si aggiungono lo sponsor tecnico 2T Sport Beyfin, Gesta, Martin Group, Unipol Sai, Sammontana, Logisticamente Delli, Logica, Tabaccheria Bianconi, AR fisioterapia e Confezioni Rossana. E’ grazie al loro sostegno e quello degli altri sponsor che possiamo dare la possibilità ad oltre 400 ragazzi e ragazze di fare basket nonostante i gravi problemi di spazi con cui tutti i giorni dobbiamo combattere e con una cosidetta riforma dello sport che sta schiacciando le Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro, come le nostre, con un costante aumento dei costi ed una burocrazia asfissiante.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa